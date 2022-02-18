Москва, 18 февраля, 2022, 18:31 — ИА Регнум. Провокации, способные повлечь массовую гибель жителей народных республик Донбасса, должны жёстко пресекаться силами народной милиции ДНР и ЛНР. Об этом 18 февраляИА REGNUM заявил политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

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«Попытки проверить боеготовность ЛДНР путём нанесения массированных ударов РСЗО, например, по Донецку, должны пресекаться моментально», — заявил эксперт.

Киев вышел из всех «режимов тишины», напомнил политолог.

«Жертв со стороны мирного населения и разрушения инфраструктуры не должно быть. И Народная милиция имеет полное право жестко подавлять такие провокации», — заключил Дудчак.

Напомним, что на Донбассе сильно обострилась ситуация, ВСУ нанесли удары по окраинам Донецка, Горловке, другим посёлкам ДНР и ЛНР.