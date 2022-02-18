Москва, 18 февраля, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 61,9% до 59,7%. Об этом сообщила 18 февраля вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%», — приводит её слова оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Голикова уточнила, что на сегодняшний день вакцинация первым компонентом была проведена в России 86 690 920 раз, вакцинация полного цикла — 82 609 487 раз.

Вице-премьер также сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 составляет более 80% в четырех российских региона: Санкт-Петербурге, Карелии, Севастополе и Мурманской области.