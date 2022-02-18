Москва, , 18:03 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров в интервью для RT заявил, что Россия перепроверяет информацию об отправке наемников из Косова, Албании, Боснии и Герцеговины в Донбасс. Интервью было опубликовано МИД РФ 18 февраля.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Есть информация о том, что наемников в Косово, Албании, Боснии и Герцеговине набирают и для того, чтобы выбивать Россию из равновесия и направлять их в том числе в Донбасс. Перепроверяем это сейчас», — заявил глава российского МИД.

Дипломат выразил уверенность, что в странах Западных Балкан вербуют наемников для участия в конфликтах, которые «исподволь разжигают в том числе США, чтобы вывести Россию из равновесия».

Дипломат также заявил, что после вмешательства НАТО «Косово и некоторые другие части Западных Балкан становятся рассадником преступности». «Там есть террористы, наркоторговцы», — сказал Лавров.

Ранее албанское новостное агентство Telegrafi публиковало интервью с гражданами Косово, бывшими бойцами Армии освобождения Косово, которые выражали готовность отправиться добровольцами в Донбасс, чтобы воевать с Россией.

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