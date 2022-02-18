Бухарест, 18 февраля 2022, 17:47 — REGNUM За минувшие сутки на территории Румынии официально зафиксировано 14 524 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 18 февраля передает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Анализ на коронавирус
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Как утверждают медики, в целом в стране отмечен общий спад заболеваемости COVID-19, однако в отдельных регионах по-прежнему отмечается рост числа заболевших граждан. Скончались 135 человек.

Наиболее драматичная ситуация складывается в Бухаресте, Констанце, Яссах и других крупных румынских городах. В этой связи минздрав Румынии в очередной раз призвал сограждан пройти полный курс вакцинации.

По состоянию на 18 февраля, количество граждан Румынии, заболевших COVID-19, составило 2,63 млн. Из них умерло 62 188 пациентов.

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