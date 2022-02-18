Приштина, , 17:48 — REGNUM В Косово 18 февраля в результате исследования 2648 образцов выявили 236 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 780 человек, за сутки скончались четыре пациента с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, столица Косово Diego Delso

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 223 506 случаев заражения, 215 665 пациентов излечились, 3090 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последние десять дней снижается и составляет 5961. Эта статистика почти не затрагивает несербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 812 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 804 256 инъекций. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Около 95 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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