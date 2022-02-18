Донецк, 18 февраля, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Обращение с просьбой на время уехать в Ростовскую область, чтобы не попасть под обстрелы украинской армии, сделал в адрес сограждан глава ДНР Денис Пушилин. Видео опубликовано на его сайте.

Andrew Butko Денис Пушилин

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина наносит удары по Донбассу. Запад потирает руки — трансляция»

Отметив, что со стороны Украины в настоящий момент назрела серьёзная угроза и что президент этой страны Владимир Зеленский«в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию» республик Донбасса, глава ДНР сказал, что армия государства способна защитить страну.

Несмотря на готовность армии ДНР отразить нападение, угрозе могут подвергнуться жизнь и здоровье мирных жителей, ведь Украина может открыть огонь по населённым пунктам.

Пушилин «Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста».

Глава ДНР попросил сограждан временно уехать в Россию, где, по договорённости с российским руководством, в Ростовской области готовы места приёма и размещения жителей Донбасса. Они будут обеспечены всем необходимым.