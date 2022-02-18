Москва, 18 февраля, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Санкционные ограничения, такие как в отношении России, никому не нужны, кроме Соединённых Штатов. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наше дело»: переговоры Путина с Лукашенко — трансляция»

«Многие страны мира сталкиваются с сегодняшними ограничениями. Даже союзники Соединённых Штатов просто рот закрывают, молчат, терпят. Но, как я много-много лет назад уже говорил, никому это не нравится: и вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится», — заявил Путин.