Москва, 18 февраля, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Эвакуация населения ДНР и ЛНР готовилась заранее и является вполне обоснованной мерой, т. к. ВСУ не будут щадить ни стариков, ни детей. Об этом 18 февраляИА REGNUM заявил публицист, военный корреспондент Сергей Среда.

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«Объявленная в ДНР эвакуация является разумным решением властей. Она была объявлена еще накануне, все эти дни шли подготовительные мероприятия, сегодня произошло официальное оглашение решения официального Донецка», — сообщил публицист.

Данные разведки говорят о планирующемся вторжении украинской армии, сообщил собеседник агентства.

«В этих условиях нужно сохранить жизни мирных жителей, которые могут попасть под удар артиллерии. Война на Донбассе уже показала, что командование ВСУ не считается с подобными трагедиями и будет уничтожать женщин, стариков и детей. Украинские СМИ найдут в этом лишь повод для зубоскальства», — заключил Среда.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике её глава Денис Пушилин объявил о временной эвакуации жителей в Россию, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник также призвал жителей Луганска в кратчайшие сроки выехать в РФ.