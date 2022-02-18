Ростов-на-Дону, 18 февраля, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В правительстве Ростовской области пообещали проинформировать журналистов о приёме жителей Донбасса, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Здравствуйте, проинформируем чуть позже», — сообщили в региональном пресс-центре.

ИА REGNUM сообщало, что глава ДНР Денис Пушилин заявил о массовой эвакуации жителей. По его словам, их временно разместят в Ростовской области, где уже готовы предоставить приют мирным гражданам и обеспечить людей всем необходимым. Решение принято из-за угрозы масштабного наступления ВСУ.

Ростовская область примет беженцев из Донбасса по той же схеме, что и в 2014 году, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, комментируя заявление главы ДНР.