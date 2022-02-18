Москва, 18 февраля, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Реагировать на вбросы о российском вторжении на Украину не имеет смысла. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Я не обращал просто на это внимание. Вбросов очень много. Постоянно реагировать на них — это себе дороже. Мы делаем то, что считаем нужным делать, и будем так поступать дальше», — заявил Путин.

«Конечно, мы смотрим, что в мире происходит, вокруг нас происходит, но мы имеем чёткие понятные ориентиры, соответствующие национальным интересам российского народа и российского государства», — указал он.