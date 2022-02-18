Оттава, , 17:35 — REGNUM Полиция Онтарио, Канада, начала арестовывать дальнобойщиков, пытаясь положить конец трехнедельной блокаде в столице, которую окружили сотни водителей грузовиков в протест против принудительной вакцинации от коронавируса, сообщает 18 февраля Reuters.

Дальнобойщики на ледяной дороге в Канаде MJ Preston

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Издание указывает, что полицейские арестовали минимум семь человек, применения силы при этом не потребовалось. Также были задержаны два лидера протеста.

Напомним, что дальнобойщики, которых поддержали тысячи демонстрантов, перекрыли улицы вокруг парламента, организовав шумную зону, куда канадцы приходили с детьми гулять, играть в футбол и просто разговаривать. Протест длился с 28 января.