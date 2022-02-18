Путин и Лукашенко провели двухчасовую встречу в Кремле
Москва, 18 февраля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Порядка двух с половиной часов продлилась встреча российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. Приветствуя друг друга, лидеры стран по-дружески обнялись.
Kremlin.ru
Александр Лукашенко и Владимир Путин
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После окончания переговоров они вышли к журналистам, и Лукашенко воскликнул: «Сколько народу! Как будто пандемии нет…»
На встрече обсуждались вопросы, касающиеся развития Союзного государства. Из геополитических тем была затронута в том числе украинская проблема.