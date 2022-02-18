Лавров: с Западом пора работать по формуле «пацан сказал — пацан сделал»
Москва, 18 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Необходимо добиваться, чтобы Запад соблюдал взятые обязательства, иначе получается нечестно, когда обещания не выполняются, особенно устные, заявил 18 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Комментируя развитие ситуации с российской инициативой по гарантиям безопасности и перспективами её дальнейшего обсуждения, в частности, с Вашингтоном, Лавров отметил, что Москву просто обещания не устраивают.
Глава МИД РФ указал на то, что, как оказалось, ничего не стоят письменные обязательства глав государств, требующие от натовцев учитывать интересы Москвы в полной мере — не говоря об устных гарантиях.