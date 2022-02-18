Москва, 18 февраля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Необходимо добиваться, чтобы Запад соблюдал взятые обязательства, иначе получается нечестно, когда обещания не выполняются, особенно устные, заявил 18 февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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Комментируя развитие ситуации с российской инициативой по гарантиям безопасности и перспективами её дальнейшего обсуждения, в частности, с Вашингтоном, Лавров отметил, что Москву просто обещания не устраивают.

Глава МИД РФ указал на то, что, как оказалось, ничего не стоят письменные обязательства глав государств, требующие от натовцев учитывать интересы Москвы в полной мере — не говоря об устных гарантиях.