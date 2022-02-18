Москва, 18 февраля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия продолжат предпринимать необходимые меры для укрепления совместного оборонного потенциала. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

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«Подробно обсуждалась и тема укрепления единого оборонного пространства России и Белоруссии. Договорились и впредь коллективно принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности двух стран в свете нарастающей военной активности стран НАТО на внешних границах Союзного государства», — заявил Путин.

«В этом контексте совместно дали оценки учениям «Союзная решимость — 2022», активная фаза которых продлится в Белоруссии до 20 февраля. Должен констатировать, что эти учения имеют сугубо оборонительный характер и никому не угрожают», — указал он.