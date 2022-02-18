Вашингтон, , 17:12 — REGNUM Руководство вооруженных сил США выдало отвод от вакцинации от коронавируса в связи с религиозными убеждениями 15 военнослужащим. При этом отвод по этой причине попросили примерно 16 тысяч человек, сообщает 18 февраля CNN со ссылкой на последние данные служб.

Вакцинация против COVID-19 в США (сс) SC National Guard

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Корпус морской пехоты США дал отводы шести морским пехотинцам, а ВВС одобрили девять запросов на отказ от вакцинации. ВМС сделали условное исключение для одного военнослужащего из резерва индивидуальной готовности, однако он должен пройти полную вакцинацию до возвращения на службу.

Ранее в США начался процесс отстранения от службы военнослужащих, отказавшихся от вакцинации от COVID-19.

Порядка 4 тысяч солдат и офицеров не выполнили приказ об обязательной вакцинации до 15 декабря. Они получили письменные выговоры и были уведомлены о последующих мерах.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон и американские компании предупредили, что начнут увольнять сотрудников за отказ вакцинироваться от COVID-19. Среди компаний, обязавших прививаться сотрудников, авиалинии United Airlines и крупный банк Goldman Sachs. Также обязательный мандат на вакцинацию для медицинских работников ввела губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул. Так как около 72 из 450 тысяч сотрудников больниц штата, или примерно 16% работников, не прошли полную вакцинацию, Хочул заявила, что рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медицинских работников из других штатов для восполнения кадрового состава в больницах. Жителей Нью-Йорка возмутило, что губернатор собирается оставить медицинский персонал, работавший во время пика пандемии, «за бортом», и граждане вышли на протесты 27 сентября.

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