Вашингтон, 18 февраля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. Руководство вооруженных сил США выдало отвод от вакцинации от коронавируса в связи с религиозными убеждениями 15 военнослужащим. При этом отвод по этой причине попросили примерно 16 тысяч человек, сообщает 18 февраля CNN со ссылкой на последние данные служб.

(сс) SC National Guard Вакцинация против COVID-19 в США

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Корпус морской пехоты США дал отводы шести морским пехотинцам, а ВВС одобрили девять запросов на отказ от вакцинации. ВМС сделали условное исключение для одного военнослужащего из резерва индивидуальной готовности, однако он должен пройти полную вакцинацию до возвращения на службу.

Ранее в США начался процесс отстранения от службы военнослужащих, отказавшихся от вакцинации от COVID-19.

Порядка 4 тысяч солдат и офицеров не выполнили приказ об обязательной вакцинации до 15 декабря. Они получили письменные выговоры и были уведомлены о последующих мерах.

Как сообщало ИА REGNUM, Пентагон и американские компании предупредили, что начнут увольнять сотрудников за отказ вакцинироваться от COVID-19. Среди компаний, обязавших прививаться сотрудников, авиалинии United Airlines и крупный банк Goldman Sachs. Также обязательный мандат на вакцинацию для медицинских работников ввела губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул. Так как около 72 из 450 тысяч сотрудников больниц штата, или примерно 16% работников, не прошли полную вакцинацию, Хочул заявила, что рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медицинских работников из других штатов для восполнения кадрового состава в больницах. Жителей Нью-Йорка возмутило, что губернатор собирается оставить медицинский персонал, работавший во время пика пандемии, «за бортом», и граждане вышли на протесты 27 сентября.