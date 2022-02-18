Москва, 18 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился ещё на 3,3%. Об этом 18 февраля сообщает оперативный штаб по профилактике COVID-19.

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По состоянию на 18 февраля этот показатель составляет 56,2%. Неделей ранее, 11 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории города был зафиксирован на уровне 59,5%.

Согласно официальной информации, всего с начала пандемии прививку первым компонентом вакцины от коронавируса в столице сделали 7 285 060 человек. Полный курс вакцинации прошли 6 926 298 граждан.