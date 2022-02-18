Мюнхен, Германия, , 16:23 — REGNUM В германском городе Мюнхене начала работу 58-я Международная конференция по безопасности. Она будет проходить три дня, включая 20 февраля. Планируется затронуть вопрос Украины.

Вольфганг Ишингер (сс) Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbH

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Открывая мероприятие, председатель конференции Вольфганг Ишингер сказал, что нынешняя встреча имеет особое значение. Причина в том, что конференция проводится во время пандемии и напряжённой ситуации, связанной с безопасностью.

Однако, по его словам, имеются ресурсы, чтобы справиться с этими вызовами. Комментируя решение Москвы не участвовать в конференции, Ишингер сказал:

«Мне жаль, что российское правительство решило не воспользоваться возможностью, чтобы изложить свою позицию, находясь здесь».

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