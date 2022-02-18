Горловка, ДНР, 18 февраля, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Украинская армия наносит удары по Горловке. Об этом ИА REGNUM 18 февраля сообщил местный житель на условиях анонимности.

Mstyslav Chernov Горловка после артобстрела

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«Горловка с 9:00 утра по московскому времени находится под мощным обстрелом. Бьют по всей линии фронта, орудия используют мощные, 152-мм точно есть. Дом подпрыгивает — буквально. Иногда разрывается по пять снарядов одновременно», — сообщил собеседник агентства.

«Наши, конечно, им ответили, но обстрел продолжается. Все в напряжении и стараются понять, что это — провокация или пролог к наступлению ВСУ», — рассказал горловчанин.

Напомним, что из-за обстрелов ВСУ было перекрыто движение между Донецком и Горловкой, под огнём находятся посёлки Пантелеймоновка и Красный Партизан. Поступают сведения о том, что ВСУ могут ударом в районе Светлодарской дуги разорвать сообщение между ЛНР и ДНР.