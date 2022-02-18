Москва, 18 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился на 2,2%. Об этом 18 февраля сообщает оперативный штаб по профилактике распространения COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 11 февраля этот показатель в стране был зафиксирован на уровне 61,9%. При этом 18 февраля уровень коллективного иммунитета в России опустился до отметки в 59,7%.

«Этот показатель рассчитывается в соответствии с эпидемиолого-математической моделью, учитывающей как переболевших, так и привитых и ревакцинированных россиян», — сказано в сообщении.