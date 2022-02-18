Загреб, 18 февраля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Президент Хорватии Зоран Миланович считает, что НАТО не должно расширятся и рассматривать принятие Украины в этот военный союз. Об этом Миланович заявил 18 февраля.

Damir Sencar Зоран Миланович

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«Я считаю, что тот, кто выступает за принятие Украины в НАТО, угрожает и хорватским интересам. Мы является членами Североатлантического альянса, кто-то завтра может и наших людей отправить туда», — процитировал портал Index слова Милановича.

По мнению Милановича, для хорватских военных не одно и то же быть частью боевой группы НАТО в Венгрии или «стоять на первой линии фронта в ожидании нападения».

Он добавил, что нагнетание паники в мировых СМИ только создает у украинцев иллюзию, «что они могут защититься в случае нападения России», подстрекает их к втягиванию в конфликт, но при этом им говорится, что «наших военных там не будет».

Напомним, что ранее Миланович заявил о том, что Хорватия в случае развязывания российско-украинского конфликта отзовет всех своих военных с Украины.