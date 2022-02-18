Варшава, 18 февраля, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В марте текущего года в Польше возможно снятие некоторых ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом в интервью изданию Onet. pl заявил пресс-секретарь польского минздрава Войцех Андрусевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Вероятнее всего, снятие ряда ограничений произойдет уже в марте. Они будут касаться работы магазинов и других общественных мест. Возобновят работу все кафе, театры и иные общественные места. Единственное — точно не будет отмены обязательного масочного режима», — заявил Андрусевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска сообщил, что в республике снижается количество новых случаев заражения коронавирусом и госпитализаций с данным диагнозом.