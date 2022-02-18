Москва, 18 февраля, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 18 февраля, по состоянию на 15:15 по мск котировки апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижаются на 2,08%, до $91,04 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Economics.unian.net Бочки нефти

«Не успели эксперты похвалить уровень поддержки $93 за баррель, как он был продавлен вниз. Теперь сильнейшей ближайшей поддержкой выступает уровень $90.

Информация о том, что американские буровики наращивают добычу, а также планы ужесточения монетарной политики ФРС США толкают котировки нефти вниз.

Также снижается давление ценового фактора газового рынка Европы, где цена опустилась ниже $900 за 1 тысячу кубометров. В ближайшее время какой-то значимой для рынка нефти информации не ожидается.

Однако в преддверии выходных «медведи», вероятно, закроют часть коротких позиций, зафиксировав прибыль.

Тем более, что в текущей обстановке неопределенности в выходные геополитическая ситуация может измениться кардинально, что вызовет опасения сокращения поставок. Сегодня ожидается закрытие торгов выше текущих уровней», — пояснил эксперт.

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