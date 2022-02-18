Москва, , 13:10 — REGNUM Баррель нефти марки Brent 18 февраля снижает цену. Она отходит от многолетних максимумов начала недели около $97 к рубежам $91, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Баррель нефти Erik Mclean

«Поводом для этого выступает некоторая стабилизация в геополитике по сравнению с рисками последних дней начала военных действий России и Украины.

Кроме того, действует эффект окончания недели и закрытия сделок перед выходными. В любом случае, коррекция действительно назрела после резкого и во многом эмоционального всплеска котировок в середине месяца.

В то же время, на уровнях в районе $90 располагается техническая сильная зона поддержки цены, ниже которой пока уйти трудно без значимых драйверов.

Сегодня вряд ли они проявятся. Тем не менее, участники рынка обратят внимание на выступления ряда членов Федрезерва США и его отчёт о денежно-кредитной политике.

Интересны будут также выходящие вечером 18 февраля данные о числе активных буровых установок в США.

Предполагаемый диапазон движения цен на сегодняшний день составляет $90,50 — 91,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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