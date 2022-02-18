Нур-Султан, , 15:57 — REGNUM Карагандинский фармацевтический комплекс скоро сможет запустить производство вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт». Об этом Об этом 18 февраля сообщил в ходе брифинга глава комитета медицинского и фармацевтического контроля минздрава республики Бауыржан Байсеркин.

Вакцина «Спутник Лайт» Med.ulgov.ru

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«Разрешительные документы уже практически получены, идут производственные процессы по организации выпуска этой вакцины. Мы надеемся, что в ближайшее время «Спутник Лайт» на заводе будет выпускаться», — сказал Байсеркин.

Он сообщил, что данную вакцину планируют использовать для ревакцинации. Препарат будут получать из субстанции, присылаемой из России.

Стоит отметить, что в Караганде с декабря 2020 года производят «Спутник V». В Казахстане решили, что она не подходит для ревакцинации.

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