Москва, , 15:53 — REGNUM Сегодня, 18 февраля, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,51%, до 75,89 рубля. Евро теряет 0,43%, торгуясь по 86.2 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Рубль

«Сегодня рубль отыгрывает вчерашние потери, но всё еще торгуется ниже дневных уровней 17 февраля. Политическое противостояние России и НАТО продолжается.

МИД РФ в своем ответе указал на то, что США не учитывает российскую озабоченность вопросами безопасности. В ответе также были повторены новые требования о выводе войск США из Европы.

Таким образом, нагнетание напряженности в межгосударственных отношениях продолжится. Также ВСУ на Донбассе вновь активизировали обстрелы. Так что все риски остаются с нами.

Кроме того, рынку стало известно, что ФРС США планирует поднять учетную ставку до 1,5% до 2022 года, что также давит на стоимость рисковых активов, в том числе нефти и российских акций, поскольку средства перетекают в американские облигации.

Тем не менее, рубль предпринимает активные попытки укрепления, поскольку остается существенно недооцененным», — считает эксперт.

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