Москва, , 13:04 — REGNUM Рубль, который дешевел на протяжении двух последних дней, перешел к росту 18 февраля, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Пара доллар/рубль сегодня на открытии торгов вернулась под отметку 76 руб., отметив внутридневные минимумы в области 75,50 руб.

Учитывая, что в начале торговой пятидневки USD превышал уровень 77 руб., завершение недели можно назвать относительно неплохим для нашей валюты.

Поддержку рублю оказали сообщения о согласовании очной встречи министров иностранных дел России и США, которая должна состояться в Европе на следующей неделе. Участники рынка надеются, что стороны смогут хотя бы снизить напряженность вокруг истории с Украиной.

На этом фоне общий настрой инвесторов на мировых площадках сегодня улучшился, но при этом инвесторы ведут себя крайне осторожно, опасаясь появления нового повода для распродаж, который может появиться в любой момент.

Тем временем нефть дешевеет на признаках сокращения геополитических рисков, дополнительно опасаясь заключения ядерной сделки между США и Ираном, которые активно ведут переговоры и, возможно, на этот раз договорятся.

При таком сценарии следует ждать довольно ощутимой медвежьей коррекции Brent из области многолетних максимумов, что отразится и на курсе рубля, но не драматично — шаги в сторону разрешения украинского конфликта сейчас гораздо важнее для нашей валюты, нежели динамика нефти.

До конца сессии пара может остаться под давлением, но об уходе ниже 75 руб. речи сейчас не идет — слишком высока напряженность на внешнеполитическом фронте.

Более того, нельзя исключать возобновления подъема котировок на случай оживления долларовых быков перед выходными», — считает эксперт.

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