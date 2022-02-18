Москва, 18 февраля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Залог победы спортсменов — в жёсткости их тренеров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о недостаточной поддержке фигуристки Камилы Валиевой со стороны её окружения.

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Песков отметил, что Бах — весьма авторитетный человек для мирового спорта, и в Кремле уважают его мнение, но не обязательно с ним соглашаются.

«Ему не нравится жёсткость наших тренеров, но все знают, что в спорте высоких достижений жесткость тренера — это залог побед учеников, и мы видим, что ученики добились побед», — сказал представитель Кремля.

Он призвал гордиться победами российских спортсменов и поздравить медалистов. Камила Валиева осталась четвертой, но в спорте высоких достижений побеждает сильнейший, сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Бах заявил, что отношение тренеров к неудаче Валиевой на одиночном олимпийском турнире его неприятно удивило. По его словам, тренеры говорили с 15-летней фигуристкой «очень холодно» и «не создали комфорт» для неё.

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