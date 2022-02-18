Санкт-Петербург, 18 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Медицинские работники и водители автомобилей скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга, пострадавшие при оказании помощи больным COVID-19, получат единовременные выплаты в 2022 году. Об этом 18 февраля сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Медработник в автомобиле скорой помощи

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Постановлением, которое подписал губернатор Александр Беглов, предусмотрены единовременные выплаты медработникам, заразившимся коронавирусной инфекцией в период с 1 января по 30 апреля 2022 года. Также предусмотрено предоставление единовременных выплат медработникам, заболевшим коронавирусной инфекцией в 2021 году, и не получившим их ранее.

Общий объем средств, выделенных из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на эти цели в 2022 году, составляет 905,1 млн рублей.

В 2021 году единовременные выплаты получили 16 982 медицинских работника, заразившихся коронавирусной инфекцией при исполнении должностных обязанностей. Размер одной выплаты для них составил 300 тыс. рублей. Кроме того, выплаты по 500 тыс. рублей были произведены двум медицинским работникам в связи с получением ими инвалидности из-за заболевания COVID-19. Выплаты также получили члены семей 38 медицинских работников, скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19. В этом случае размер одной выплаты семьям составил 1 млн рублей.