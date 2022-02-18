Лондон, , 15:33 — REGNUM Дата и место переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена прорабатывается. Об этом посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил 18 февраля в эфире телеканала «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина наносит удары по Донбассу. Запад потирает руки — трансляция»

По его словам, в настоящее время прорабатывается дата для встречи глав российской и американской дипломатий «где-то в Европе». Точной информации пока нет, это могут быть, к примеру, Финляндия или Швейцария.

«Знаю, что финны предложили свои услуги, наверное, Женева будет подходящим местом», — сказал Келин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Блинкен предложил Лаврову провести встречу по гарантиям безопасности на следующей неделе. Глава российского МИД заявил, что такие переговоры отвечают интересам обеих сторон.

Читайте также: Лавров заявил о заинтересованности в новой встрече с Блинкеном