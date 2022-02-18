Москва, 18 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Судя по содержанию российского ответа, ни о каком спуске противостояния на тормозах или готовности к односторонним уступкам со стороны Москвы речи не идет, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Sergey Korovkin 84 Здание МИД РФ

«Фактически, российские предложения повторены в том же объёме, в каком они были высказаны изначально и даже более конкретно — вплоть до вывода американских войск из Европы.

Впрочем, не очень понятно, могут ли их заместить войска других членов НАТО и устроит ли такое решение Кремль.

Таким образом, видимо, нам в самое ближайшее время продемонстрируют тот самый «военно-технический ответ», о котором предупреждала российская сторона, если только не предполагать, что Кремль блефовал, не имея в руках реальных рычагов.

Если этот ответ действительно будет убедительным, вероятно, градус противостояния повысится. Просто те же республиканцы не преминут обвинить Джо Байдена в отступлении, если безопасность США хотя бы символически будет поставлена под угрозу.

Соответственно, российский финансовый рынок продолжит испытывать стрессы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МИДл России опубликовало ответы Москвы Вашингтону по российскому проекту двустороннего договора о гарантиях безопасности. Документ был передан послу США в РФ Джону Салливану.

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