Москва, , 08:04 — REGNUM Министерство иностранных дел России опубликовало ответы Москвы Вашингтону по российскому проекту двустороннего договора о гарантиях безопасности. Документ был передан послу США в РФ Джону Салливану, сообщило российское внешнеполитическое ведомство на своем сайте.

МИД России Homayun.org

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Как отмечается в документе, Соединенные Штаты не дали конструктивного ответа на принципиальные вопросы подготовленного Россией проекта договора. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, создания военных баз военного блока на территории стран постсоветского пространства и не являющихся членами НАТО, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов и инфраструктуры альянса к состоянию подписанного в 1997 году Основополагающего акта Россия-НАТО.

В Кремле по-прежнему ожидают от Вашингтона и НАТО конкретных предложений о содержании и формах юридического отказа альянса от расширения на восток, уточняется в документе.

Также там говорится, что часто повторяющийся в ответе США тезис, что Россия якобы «разожгла конфликт в Донбассе» Москва назвала несостоятельным. Причины конфликта носят сугубо внутриукраинский характер, и урегулирование возможно только путем реализации Минских соглашений, тогда как Россия вместе с ОБСЕ играет лишь роль посредника в контактной группе и «нормандском формате».

В ответе Вашингтону опровергается наличие Вооруженных сил России на Украине, а их размещение на территории российского государства «не затрагивает и не может затрагивать фундаментальные интересы США».

В МИД России подчеркнули, что в целом Соединенные Штаты не стали брать во внимание пакетный характер предложений, выбрав «удобные темы», и «перекрутил» предложения по безопасности в сторону создания преимуществ для западных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, письменный ответ России по гарантиям безопасности передан американскому послу Джону Салливану 17 февраля в Москве. Это ответ, который Москва даёт Вашингтону на его письменную реакцию на российскую инициативу о предоставлении гарантий безопасности со стороны США и НАТО.