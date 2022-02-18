Москва, 18 февраля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с главой России Владимиром Путиным заявил, что доволен совместными с РФ военными учениями и в субботу, 19 февраля, намерен принять в них участие.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Я уже был на учениях белорусско-российских, посмотрел и российское подразделение, и белорусское… Очень впечатляюще. Ну и как вы говорили, завтра, если все будет нормально, побудем с вами на интересном мероприятии», — сказал он на переговорах», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что экономический рост в России и Белоруссии вселяет уверенность, что Союзное государство выдержит санкционное давление Запада.

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