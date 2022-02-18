Варшава, 18 февраля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 18 февраля опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 23 390 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 304 человека.

В настоящее время (по состоянию на 18 февраля) в больницах по всей Польше с диагнозом COVID-19 лечатся 18 945 пациентов. Из них 1 173 человека подключены к искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше выявили 5 519 282 случая заражений коронавирусом. С данным диагнозом в стране умерли 109 509 человек.