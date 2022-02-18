Москва, 18 февраля, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Экономический рост в России и Белоруссии вселяет уверенность, что Союзное государство выдержит санкционное давление Запада. Об этом 18 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства

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«Главное сохранить темпы, которые мы набрали в прошлом году. Развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них не получится. Удушить они никак нас не смогут», — заявил Лукашенко.

«Думаю, мы договоримся о том, чтобы придать большую здесь динамику», — указал он.