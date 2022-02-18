Москва, , 15:00 — REGNUM «Первый раунд» кампании западных стран, направленной против России и Белоруссии, был ими проигран. Об этом 18 февраля заявил белорусский президент Александр Лукашенко на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

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По словам белорусского лидера, Москве и Минску приходится реагировать на действия западных стран, включая в этом совместные военные учения и усилия в дипломатической сфере.

«Думаю, что и здесь тоже у них (стран Запада) вряд ли что-то получится, они первый раунд очень сильно проиграли, сегодня уже смотрю — выходят на второй раунд, пугают весь мир, что «завтра» мы нападем на Украину, окружим, уничтожим и так далее», — сказал он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что такого рода планов ни у России, ни у Белоруссии никогда не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что России и Белоруссии необходимо вместе противостоять экономическому давлению со стороны западных стран.