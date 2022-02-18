Москва, , 15:00 — REGNUM России и Белоруссии важно объединить усилия в противостоянии внешнему санкционному давлению. Об этом 18 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Союзное государство Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Нам очень важно сейчас, в начале года, настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому давлению экономическому как против вас, так и против нас. Нам сложнее с этими санкциями, поэтому я хотел бы и Вас проинформировать по этому вопросу, как развиваются события по основным нашим компаниям, что нужно ещё, необходимо сделать, чтобы мы не снизили темпы», — заявил Лукашенко.

«Главное сохранить темпы, которые мы набрали в прошлом году», — указал он.