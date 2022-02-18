Москва, 18 февраля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. В 2021 году в целом экономика России и Белоруссии развивались хорошо, несмотря на негативные внешние факторы. Об этом 18 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

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«Есть действительно о чём говорить. Экономика неплохо развивалась, если бы не эти внешние факторы — я имею в виду прежде всего инфляционные, которые нам подбрасывают со стороны, от них никуда не деться», — заявил Лукашенко.

«Я вижу, мы стараемся и в России, и в Белоруссии, насколько это возможно в нынешних условиях, противодействовать инфляции. Это не так просто. Экономика действительно и в России, и в Белоруссии развивалась в прошлом году хорошими темпами», — указал он.