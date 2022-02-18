Москва, 18 февраля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко рад «разбавить западную элиту» своим визитом в Москву. Об этом он заявил 18 февраля на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

President.gov.by Александр Лукашенко и Владимир Путин

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Глава Белоруссии подчеркнул, что ему и Путину есть «о чём поговорить».

«Я также рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале с визитом в Москве были президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, а также президент Бразилии Жаир Болсонару и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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