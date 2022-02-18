Москва, , 14:49 — REGNUM Россия обязана пресекать на корню любые попытки Киева дестабилизировать ситуацию в Донбассе. Об этом 18 февраля заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам депутата, будучи гарантом Минских соглашений России обязана на корню пресекать все попытки их нарушения. Для достижения этой цели не нужно бояться применять и вооруженные силы, если иных выходов нет.

«Россия — гарант Минских соглашений. И если Минские соглашения нарушаются, то, наверное, мы должны превратить в оплавленное стекло всех, кто эти соглашения нарушает. Давненько мы там в Сирии «Калибрами» отстреливали? Для этого не нужно никакие границы переходить. А сколько лет мы поступаем иначе? 7 лет? А потом мы удивляемся, что нас не считают за людей, а считают за тряпки, которыми нужно убирать мусор», — сказал Делягин.

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