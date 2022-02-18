Москва, 18 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. В 2021 году Россия и Белоруссия проделали большую работу по интеграции. Об этом 18 февраля заявил президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

Следите за развитием событий в трансляции: ««Наше дело»: переговоры Путина с Лукашенко — трансляция»

«Прошлый год у нас был достаточно продуктивный. Во-первых, мы серьёзно продвинулись в области строительства Союзного государства, наши коллеги поработали плотно, 28 программ подготовили хороших, идёт, собственно говоря, давно уже развитие по очень многим из этих направлений», — заявил Путин.

«По сути дела, все эти 28 программ обновили то, что планировали раньше сделать, приняли концепцию миграционной политики, военную доктрину… проделана очень большая работа. Но то что больше всего радует — это то, что активно развивается экономика», — указал он.