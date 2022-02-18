Донецк, 18 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Силовики Украины обстреляли окраины Донецка из минометов. Об этом 18 февраля сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

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«С 11.47 до 12.22 мск зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Старомихайловка (окраины Донецка — ред.)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по окраинам Донецка было выпущено в общей сложности 14 мин калибром 82 и 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ «ментально готовы останавливать любого врага» и могут стать «донором безопасности» для Европы.