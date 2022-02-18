Сан-Сальвадор, , 14:16 — REGNUM Правительство Сальвадора объявило о закупке четырех миллионов таблеток противовирусного препарата «Молнупиравир» для пополнения бесплатного набора лекарств для пациентов с COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

Карта-флаг Сальвадора Thommy

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Министр здравоохранения Сальвадора Франсиско Алаби уже подтвердил покупку препарата, разработанного американской компанией «Мерк и Ко».

«Сегодня мы хотим объявить, что Сальвадор приобрел четыре миллиона таблеток противовирусного препарата «Молнупиравир» для лечения COVID-19», — сказал Алаби.

По его словам, препарат предписан взрослым, которые почувствовали симптомы болезни в течение пяти дней и которые подвержены риску развития тяжелой формы заболевания, и противопоказан беременным женщинам и детям до 18 лет. Министр также подчеркнул, что препарат нельзя использовать в профилактических целях.