Ташкент, 18 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Узбекистане 17 февраля выявили 272 случая заражения коронавирусом (в предыдущий день — 241) и 49 случаев пневмонии (47). Об этом 18 февраля сообщает Газета. уз со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Узбекистана.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По последним данным, число новых случаев заражения в Ташкенте составило 107 (днём ранее — 94), в Ташкентской области — 49 (60). В других регионах показатели не превышают 20 случаев.

В течение минувшего дня в стране скончались два человека от COVID-19.

Журналисты издания отмечают, что в республике восемь дней подряд наблюдался спад выявляемости. Общее число случаев заражения коронавирусом, официально зарегистрированных с начала пандемии в стране, составило 234,8 тыс. Общее число официально зарегистрированных умерших в стране от COVID-19 составляет 1614.