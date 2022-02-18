Горловка, ДНР, , 13:47 — REGNUM Украинские силовики в ходе обстрела окраин Горловки, которая находится пол контролем Донецкой Народной Республики (ДНР), применили танки. Об этом 18 февраля сообщили журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

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«В 10:28 зафиксированы обстрелы со стороны вооружённых формирований Украины в направлении поселка шахты имени Гагарина (окраины Горловки. —ред.). Произведено четыре выстрела из танка», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов город Докучаевск, поселки Еленовка и Старомихайловка, а также село Белая Каменка, которые находятся под контролем республики.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что минометный обстрел окраин Горловки, которая находится пол контролем республики, произвели украинские силовики.