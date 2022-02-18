Джакарта, 18 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 59 635 случаев заражения коронавирусом, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 18 февраля в Индонезии выявлено свыше пяти миллионов носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в стране смогли 32 904 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 4,4 млн человек.

За сутки от COVID-19 умерли 216 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 146 044 человек.

В настоящее время в Индонезии зарегистрировано 496 383 активных случая COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо объявит имя главы новой столицы государства в марте — апреле 2022 года.