Манама, , 13:53 — REGNUM Власти Бахрейна ослабили карантинные меры для иностранцев, прибывающих на территорию страны. Об этом 18 февраля сообщает Wiqalat-Anbaa-al-Bahreyniya (BNA).

Бахрейн Shura.bh

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По данным журналистов, решение было принято ассоциацией гражданской авиации страны после консультаций с профильными медицинскими организациями. Для граждан, прибывающих на территорию Бахрейна или следующих транзитом через аэропорт Манамы, будет отменено обязательное ПЦР-тестирование и двухдневный карантин.

«Было принято решение об отмене лабораторного обследования на коронавирус (ПЦР) по прибытии в международный аэропорт Бахрейна для всех путешественников, прибывающих в Бахрейн, и отмене карантина для всех иностранцев», — заявили в правительстве Бахрейна.