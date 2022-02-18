Варшава, 18 февраля, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик на странице в соцсети Twitter сообщил, что 18 февраля Польша направила на Украину 37 фур с гумпомощью, оружием и военной техникой.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина наносит удары по Донбассу. Запад потирает руки — трансляция»

«Перед лицом угрозы со стороны России Польша поддерживает Украину. Помимо политической и международной поддержки в Киев уже поступило 37 фур с гуманитарной помощью, польским оружием и военной техникой», — написал он.

Что именно находится в грузовиках — не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».