Саранск, 18 февраля, 2022, 13:48 — ИА Регнум. За сутки в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 140 пациентов. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба. Накануне в регионе с симптомами COVID-19 в больницы попали 118 человек.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

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В настоящее время в ковид-стационарах республики лечение получают 1449 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 4667 человек медицинские работники контролируют в амбулаторных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 530 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 43 684 жителя республики.

Всего в регионе подтвердили 53 978 случаев заражения коронавирусом, из них 699 — за минувшие сутки.

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