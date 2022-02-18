Саранск, , 13:46 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 530 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 43 684 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе подтвердили 53 978 случаев заражения коронавирусом, из них 699 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1227 человек, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались пять человек.

В ковид-центры республики были госпитализированы 140 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии до 1 марта продлеваются все ограничительные меры, которые были введены для несовершеннолетних жителей республики. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба на фоне напряженной ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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